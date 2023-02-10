ميلوني تعلن عن “توافق أوروبي على مقاربة مختلفة عن الماضي” بملف الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إن القمة الأوروبية وضعت بالأمس “مبدأ مقاربة مختلفة تمامًا عن تلك في السنوات الأخيرة” بشأن قضية الهجرة.

وأضافت، في مؤتمر صحفي الجمعة في أعقاب القمة “تبدأ المقاربة التي تم وضعها حبرا على ورق من جملة لم يكن بمقدورنا مطلقًا وضعها في الماضي: الهجرة مشكلة أوروبية وتحتاج إلى استجابة أوروبية، وقبل التفكير في التحركات الثانوية (للمهاجرين)، ينبغي العمل معًا بشأن التحركات الأولية لمكافحة الاتجار بالبشر وكبح الدخول غير القانوني” لحدود دول الاتحاد الاوروبي.

وقالت رئيسة الوزراء “نريد أن ينشط الاتحاد الأوروبي في عمله بشأن إفريقيا، وهو ما تقوم به إيطاليا الآن. نفكر في تعاون معزز مع بلدان منشأ وعبور الهجرة لمكافحة الاتجار غير المشروع ومن أجل السماح للأشخاص بالدخول بشكل قانوني عبر تدفقات منظمة بدقة”.