البابا فرنسيس: تجاهل الجماعات الأصلية في حماية الأرض خطأ كبير

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال البابا فرنسيس إنه “علينا أن نصغي بشكل أكبر إلى الشعوب الأصلية، وأن نتعلم من أشكال حياتها، وذلك من أجل أن ندرك بشكل أفضل أنه لا يمكننا مواصلة التهام الموارد الطبيعية”، واصفا تجاهل الجماعات الأصلية في مجال حماية الأرض بـ”الخطأ الكبير، بل وبالظلم الكبير”.

جاء ذلك لدى لقائه صباح الجمعة المشاركين في الاجتماع العالمي السادس لمنتدى الشعوب الأصلية الذي ينظمه الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) تحت عنوان (القيادة المناخية للشعوب الأصلية: الحلول المجتمعية لتعزيز القدرة على الصمود والتنوع البيولوجي). ورأى بيرغوليو أن هذا الاختيار “يشكل فرصة للاعتراف بالدور الذي تقوم به الشعوب الأصلية في حماية البيئة وتسليط الضوء على معارف هذه الشعوب من أجل التوصل إلى حلول عالمية للتحديات الكبيرة التي يضعها التغير المناخي أمام البشرية”، حسبما نقل عنه الموقع الإعلامي للكرسي الرسولي.

وأشار البابا إلى أن كثيرين اليوم “يطالبون بعملية تحول في تركيبات السلطة التي تحكم المجتمع والثقافة الغربيَّين، كما ويساهمون في تغيير العلاقات التاريخية التي طبعها الاستعمار والاستبعاد والتمييز، وذلك من خلال توفير فسحة لحوار متجدد حول الطريقة التي نبني من خلالها مستقبل الكوكب”.

وقال “أطالب الحكومات بالاعتراف بالشعوب الأصلية في جميع أنحاء العالم، بثقافاتها ولغاتها وتقاليدها وروحانياتها، وباحترام كرامة هذه الشعوب وحقوقها انطلاقا من الوعي بأن غنى عائلتنا البشرية يكمن في التنوع”.