دراسة إيطالية: تشوهات أرضية على مساحة 35 ألف كيلومتر مربع إثر زلزال تركيا-سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-رصدت دراسة تغيرات للأرض الصلبة على مساحة إجمالية قدرها 35 ألف كيلومتر مربع بعد موجات الزلازل التي ضربت جنوب شرق تركيا وشمال سوريا في 6 شباط/فبراير.

نتائج الدراسة هي تحليلات أولية عبر تقنية قياس التداخل التفاضلي بالرادار ذي الفتحة الاصطناعية (DInSAR) أجراها معهد الاستشعار الكهرومغناطيسي للبيئة، التابع للمجلس القومي الإيطالي للبحوث (IREA-CNR) على أساس صور رادار تم جمعها بواسطة القمر الصناعي Copernicus Sentinel-1A ، وبرنامج مراقبة الأرض الذي تديره وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) والمفوضية الأوروبية.