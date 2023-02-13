الرئيس الإيطالي يستقبل أمير قطر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال ديوان رئاسة الجمهورية الإيطالية إن الرئيس سيرجو ماتّاريلا استقبل صباح اليوم الإثنين، أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمقر الرئاسة، قصر (كويرينالي).

وقالت مذكرة مقتضبة لقصر (كويرينالي)، إن الشيخ آل ثاني “الذي يقوم بزيارة رسمية للبلاد، تناول لاحقاً وجبة الإفطار مع الرئيس ماتّاريلا”، بينما كان اللقاء مع رئيس الجمهورية “قد تم بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني ووزير الدفاع غويدو كروزيتّو”.

ووفقا للإعلام الرسمي لقطر، “تأتي زيارة صاحب السمو في إطار حرص دولة قطر واستراتيجيتها الهادفة لبناء أقوى العلاقات والشراكات المُتميزة ومد الجسور وتقوية الروابط مع الأشقاء والأصدقاء، حيث سيبحث سمو الأمير خلال الزيارة مع فخامة الرئيس سيرجو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية، العلاقات الثنائية الوثيقة وسبل تطويرها في شتى المجالات في ظل روابط الصداقة المُتميزة والتعاون المُتنامي بين البلدين خاصة في مجالات الطاقة والاقتصاد والتعليم والصحة والثقافة”.

وأضاف أن “زيارة سمو الأمير لجمهورية إيطاليا الصديقة، تعكس مدى عمق العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، كما تأتي في مرحلة مُهمة جدًا للعلاقات بينهما”.

وأشار إلى أن “من المُنتظر أن تسهم الزيارة والمُباحثات التي ستجرى خلالها في تطوير علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، والانتقال بها إلى آفاق أرحب وأرقى في جميع المجالات، وأن تؤسس لمرحلة مُتقدمة من التعاون الاقتصادي بما يشمل زيادة حجم التبادل التجاري وقطاعات حيوية مُهمة بين البلدين اللذين تجمعهما مصالح مُشتركة في مجالات مُختلفة”.

هذا وتتميز العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية إيطاليا الصديقة، بأنها “علاقات قديمة ومُمتازة على جميع الصُعد، ومنها السياسية والاقتصادية وحتى العسكرية، وهي تعتمد في أساسها على الاحترام والثقة المتبادلة والمصالح المُشتركة، ما نقلها إلى المستوى الاستراتيجي”.

وقد توّجت العلاقات القطرية الإيطالية بتبادل افتتاح سفارات مُقيمة في عاصمتي البلدين عام 1992، وهي تشهد منذ ذلك الوقت “تطورًا سريعًا ومتينًا في كافة المجالات وخاصة في القطاعين الاقتصادي والتجاري”.