إيطاليا: استدعاء ميلوني وتاياني للشهادة في قضية ريجيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت مصادر قضائية إيطالية، أن قاضي تحقيق روما سيستمع إلى أقوال رئيسة الوزراء جورجا ميلوني ووزير الخارجية أنطونيو تاياني، في إطار القضية ضد أربعة من عناصر الأمن المصريين، المتهمين بقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

وكان طالب الدكتوراه الايطالي قد تعرض للاختطاف، ثم عثر على جثته وعليها آثار تعذيب على مشارف القاهرة في أوائل شهر شباط/فبراير من عام 2016.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه “سيتعين على ميلوني وتاياني، في جلسة الاستماع المقررة يوم 3 نيسان/أبريل، الإحاطة حول الاستعداد للتعاون مع إيطاليا، الذي عبر عنه الرئيس المصري (عبد الفتاح) السيسي في الأسابيع الأخيرة”.

وخلصت المصادر القضائية الى القول، إن “طلب مثول رئيسة الوزراء ووزير الخارجية ونائبها، تم تقديمه اليوم في قاعة المحكمة من قبل محامية والدي ريجيني، أليساندرا باليريني”.