تاياني يدافع عن زعيم حزبه: تصريحات برلسكوني ليست تغيرا بموقفه الداعم لأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دافع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، عن تصريحات زعيم حزبه (فورتسا إيتاليا)، سيلفيو برلسكوني والتي اتهم فيها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالسلبية والتسبب في الحرب بشن قواته الهجوم على دونباس شرقي أوكرانيا.

وقال تاياني الاثنين، على هامش افتتاح العام الدراسي لمدرسة ضباط الدرك، “نحن مع حلف شمال الاطلسي والولايات المتحدة وإلى جانب أوكرانيا. كلمات برلسكوني لا تغير موقفه ولا موقف الحزب”.

وأضاف تاياني، الرجل الثاني في (فورتسا إيتاليا) “لقد صوتنا دائمًا في اتجاه واحد مع جميع قوى الأغلبية وسنواصل التصويت في انسجام مع برنامج الائتلاف الذي وقعنا عليه. سنعمل من أجل سلام عادل وهو المسار الذي يريد الجميع المضي فيه قدما. بالتالي، نحن نقف مع أوكرانيا بهدف التوصل إلى سلام عادل وهذا يعني استقلال أوكرانيا”.