بوريل: الوضع بين الإسرائيليين والفلسطينيين يتدهور باستمرار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل إنه عقد “لقاءً جيداً ومثمراً” مع كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط ووزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود.

واضاف بوريل خلال مؤتمر صحفي الاثنين في بروكسل في أعقاب الاجتماع، “لقد ناقشنا بالتفصيل عملية السلام في الشرق الأوسط. يجب أن أقول، بالأحرى وللأسف، غياب عملية السلام في الشرق الأوسط. في الوقت الراهن، لا يوجد شيء من هذا القبيل. وقد كنا نناقش، دعنا نقول، كيف يمكننا العمل معًا للمساعدة في إحياء جهود السلام”.

وقال منسق السياسة الخارجية للتكتل الأوروبي “لقد التقينا بهذه الصيغة بالفعل في أيلول/سبتمبر الماضي في نيويورك خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لأننا قلقون للغاية بشأن التطورات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة”، فـ”خلال الأسابيع الأخيرة، كان هناك عدد متزايد من ضحايا العنف والهجمات الإرهابية واستمرار التوسع الاستيطاني وهدم المنازل”.

وأضاف “هذا يؤكد فقط كيف أن الوضع على الأرض يتدهور باستمرار”، حيث “أعلنت الحكومة الإسرائيلية مجددا، إضفاء الشرعية بموجب القانون الإسرائيلي على تسع بؤر استيطانية، وأنا أدين هذا القرار. هذا للأسف التوجه منذ سنوات”.