أمير قطر: فرص واعدة للتعاون مع إيطاليا بمجالات الدفاع والأمن والطاقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدث أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن “فرص واعدة لمزيد من التعاون لا سيما في مجالات الدفاع والأمن والطاقة” بين الدوحة وروما.

وقال أمير قطر في تغريدة على منصة (تويتر) إن هذه المجالات “كانت ضمن مباحثاتي مع الرئيس (الإيطالي سيرجو) ماتّاريلا”، في وقت سابق اليوم الاثنين بمقر الرئاسة (قصر كويرينالي)، “حيث اتفقنا على الاستفادة من هذه الفرص بما يعود بالنفع على بلدينا وشعبينا”، مؤكدا أن لدى بلاده مع “إيطاليا الصديقة علاقات مميزة وتعاون بنّاء”.

وكانت وكالة الانباء القطرية (قنا) قد أشارت إلى أن جلسة المباحثات الرسمية بين ماتاّريلا وآل ثاني، التي عقبتها مأدبة غداء، استعرضت “العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات”، كما “جرى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وخاصة آخر تطورات الأحداث في المنطقة”.

وشارك في المباحثات وزيرا الدفاع الإيطالي والقطري ووزير الخارجية الإيطالي.