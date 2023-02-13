بوريل: العقوبات على النظام لا توثر على الدعم الإنساني لسورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل إن العقوبات الأوروبية على نظام الرئيس بشار الأسد “لا تؤثر على الدعم الإنساني والغذائي والدوائي” للسوريين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي الاثنين في أعقاب اجتماع في بروكسل مع كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط ووزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، في إطار جهود لـ”إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط”.

وردا على سؤال حول انتقادات وجهت للاتحاد الأوروبي لإبقائه على نظام العقوبات وما يترتب عنه من مخاطر الإخفاق في إيصال مساعدات إلى الأراضي السورية المتضررة من الزلزال، قال بوريل: “نعرف الوضع المأساوي في سورية، كما في تركيا.

أول ما يتعين علي توضيحه هو أن عقوباتنا ضد النظام السوري لا تؤثر على الدعم الإنساني والغذائي والدوائي. لقد قيل إن عقوباتنا هي التي تمنعنا من دعم سورية، وليس هذا هو الحال، فهذه العقوبات لا تغطي المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية”.

وأضاف “ثانياً، اسمحوا لي أن أذكركم بأن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب الشعب السوري على الدوام. نحن المانحون الأكبر وعقوباتنا فُرضت على النظام السوري، على نظام الأسد وداعميه. سنفعل كل ما في وسعنا لدعم المواطنين السوريين المتضررين من هذا الزلزال. نحن نقوم بذلك، وسنواصل القيام به”.