تاياني: أزمة ليبيا الأكثر تعقيدا ونريدها شريكة بمجالي الهجرة والطاقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-وصف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني اليوم الاثنين القضية الليبية بأنها “الأكثر تعقيدًا”، وذلك بعد أيام على عرضه على الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد اللهِ باتيلي، خلال لقاء في روما مقترح “ميثاق سيادة ليبيا” الهادف لإنشاء جبهة موحدة من اللاعبين الدوليين الرئيسيين لدعم الوساطة الأممية.

وقال تاياني، مخاطبا الاثنين (المنتدى الدبلوماسي) لجامعة (لويس غويدو كارلي) الخاصة بالعاصمة روما “إيطاليا تريد أن تكون همزة وصل بوسعها إعادة الأطراف المتنازعة إلى الحوار وإعادة اكتشافهم للوحدة” بحيث يمكن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في المستقبل القريب.

وأعرب رئيس الدبلوماسية الإيطالية عن أمله بأن تصبح ليبيا “شريكنا وشريك أوروبا في محاربة الهجرة السرية وفي إمدادات الطاقة”.

ورأى تاياني أنه من الممكن حل القضية الليبية “إذا تمكنا أيضًا من جمع تركيا ومصر حول طاولة حوار مثالية”، وكذلك “إشراك قطر والإمارات”.