سالفيني لا يرفض استحواذ (لوفتهانزا) على أسهم من شركة (إيتا)

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال نائب رئيس الوزراء، وزير البنى التحتية في الحكومة الايطالية، ماتيو سالفيني أنه لا يرفض استحواذ مجموعة الطيران الألمانية (لوفتهانزا) على أسهم من شركة (إيتا) الإيطالية للطيران، التي قامت على أنقاض الناقل الوطني السابق (إليتاليا).

وكانت وزارة المالية والاقتصاد الإيطالية، التي تسيطر على (إيتا)، قد أعلنت مؤخرا عن توقيع اتفاقية مفاوضات حصرية مع المجموعة الألمانية لبيع حصة اقلية من أسهم الشركة الناشئة (إيتا).

وقال سالفيني، الذي انتقد مرارا الهيمنة الألمانية، “يكفي أن إيطاليا لديها ناقل وأن الناس يعملون وأن السياح يأتون إلى البلاد”.

وأضاف سالفيني، في حديث مع صحفيين على هامش زيارة لبورصة السياحة الإيطالية “سيكون عام 2023 موسمًا استثنائيًا، وأرقام هذا المعرض استثنائية. إيطاليا هي الوجهة الثانية الأكثر جاذبية في العالم. نعول على أن تكون الاولى، لذلك نحتاج إلى طائرات تجلب السياح إلى إيطاليا وسكك حديدية بمستويات عالية وجسور للربط بين المناطق، وأنفاق تجلب السياح النمساويين والألمان والفرنسيين”.

وكانت (لوفتهانزا) قد وصفت إيطاليا بـ”أهم سوق خارج الأسواق المحلية والولايات المتحدة”، وتكمن الرغبة في دمج طيران (إيتا) ضمن شركات المجموعة (الخطوط الجوية السويسرية، الخطوط الجوية النمساوية، خطوط بروكسل الجوية، طيران دولوميتي ويورو وينغز) في “حركة التبادل القوي لإيطاليا على المستوى العالمي، من خلال أعمال تجارية والسفر الخاص، في اقتصادها الموجه نحو التصدير وكونها واحدة من أكثر الأماكن السياحية جاذبية في أوروبا”.