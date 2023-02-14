البرلمان الأوروبي يقر نهائيا وقف تصنيع سيارات الاحتراق من عام 2035

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أقر البرلمان الأوروبي بصورة نهائية اليوم الثلاثاء اتفاقية، توصل إليها الاتحاد الأوروبي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بشأن وقف عمليات الترخيص للسيارات المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي (وبالتالي البنزين والديزل) بدءًا من عام 2035.

وانتقدت أحزاب إيطالية في الائتلاف اليميني الحاكم (حزب الرابطة وفورتسا إيتاليا) القرار كونه سيسمح بـ”غزو” السيارات الكهربائية الصينية لأسواق الاتحاد الأوروبي.

وجاءت الموافقة النهائية للجلسة العامة في ستراسبورغ بأغلبية 340 صوتا مقابل رفض 279 برلمانيا وامتناع 21 عن التصويت.

وفي سياق متصل من المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية في الساعات القليلة القادمة اقتراحًا بشأن تنظيم معايير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الجديدة للمركبات الثقيلة.