5 دول غربية تدين قرار إسرائيل شرعنة 9 بؤر استيطانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- أعلن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة عن “الانزعاج الشديد من إعلان الحكومة الإسرائيلية بناء 10000 وحدة استيطانية وبدء عملية لتطبيع تسع بؤر استيطانية كانت تعتبر في السابق غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي”.

وقالوا، في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الامريكية، “نحن نعارض بشدة هذه الإجراءات الأحادية الجانب” والتي “لن تؤدي إلا إلى تفاقم التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتقويض الجهود المبذولة لتحقيق حل الدولتين متفاوض عليه”.

وجدد البيان الغربي “مواصلة دعم سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، والذي يجب تحقيقه من خلال المفاوضات المباشرة بين الأطراف”، مشددا على أن الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، “يستحقون العيش بسلام، مع تدابير متساوية من حرية وأمن وازدهار”. وقال الوزراء “نعيد تأكيد التزامنا بمساعدة الإسرائيليين والفلسطينيين على تحقيق رؤية إسرائيل مندمجة بالكامل في الشرق الأوسط تعيش جنبًا إلى جنب مع دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة. نواصل مراقبة التطورات على الأرض عن كثب والتي تؤثر على قابلية حل الدولتين والاستقرار في المنطقة ككل”.