رجل اطفاء إيطالي: وضع مأساوي في مناطق الزلزال وظروف صعبة للعمل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ وصف رجل اطفاء إيطالي، الوضع في مناطق الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية بأنه “مأساوي في ظل الدمار والصعوبة الكبيرة في عمليات البحث والإنقاذ”.

هذا ما قاله رئيس قسم اتصالات الطوارئ في فرقة الإطفاء الوطنية، لوكا كاري، في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية، عن الظروف التي عمل فيها الفريق الذي عاد صباح اليوم من أنطاكية، إحدى المدن التركية التي ضربها الزلزال المدمر والتي يعمل فيها فريق آخر حاليًا.

وأضاف كاري، أن “الحالة مأساوية حقًا، على الرغم من سنوات الخبرة العديدة، وجدنا أنفسنا أمام موقف لم نره من قبل، ولدينا رؤية جزئية لأننا نعمل في أنطاكية فقط، كما أننا نعرف الظروف على طول الطريق من أضنة إلى أنطاكية، وهي في دمار شامل، لكن لا نعرف ما هي حالة بقية البلاد”.

وأوضح رجل الإطفاء، أن “عمليات الإنقاذ تتم في ظروف صعبة للغاية، سواء أكان من حيث نقص الأدوات، إذ لدينا جرافة واحدة فقط وهي لا تكفي، بل وكذلك من حيث الظروف المناخية أيضاً”، فـ”خلال النهار يبدو وكأننا في الربيع، أما في الليل، فتنخفض الحرارة إلى أربع أو خمس درجات تحت الصفر، لذا، فمن الصعب حتى الراحة، وفوق كل شيء، ليس هناك ماء”.

وذكر كاري الذي هبط في مطار (براتيكا دي ماري) العسكري، أن “مدينة أنطاكية كبيرة، وقد تحولت إلى ركام من الأنقاض، لم أتمكن من رؤية منزل واحد كامل، وهي مبانٍ شاهقة العلو، فنحن نتحدث عن 5-10 طوابق، مع أرضيات خرسانية ثقيلة، بارتفاع 15 مترًا، أصبحت بارتفاع مترين تقريبا بكل ما هو موجود في داخلها”.

وخلص رجل الإطفاء الى القول، إن “الهياكل الأخرى ذات الأساسات الضعيفة، انقلبت رأساً على عقب، إنه منظر مدمر، لا ترى سوى الركام وهناك وسائل قليلة جدًا متاحة قادرة على ممارسة اعمال والبحث والإنقاذ”.