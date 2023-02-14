النواب الإيطالي يعطي الثقة بمرسوم المنظمات الإنسانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعطى مجلس النواب الإيطالي الضوء الأخضر للثقة بمرسوم القانون الذي ينظم عمل منظمات الإنقاذ غير الحكومية بـ202 نعم و136 لا، بينما امتنع 4 أعضاء عن التصويت.

وبهذا الصدد، قال الأمن العام لحزب الديمقراطية التضامنية باولو تشاني: “نحن في مفارقة: الحكومة تعلن عن مرسوم عاجل يعقد عملية إنقاذ الأشخاص في عرض البحر حقاً، ويقرن المنظمات غير الحكومية بالمتاجرين بالبشر، وهذا أمر خطير للغاية”.

وتابع: “نحن بحاجة إلى تغيير سرد الهجرة التي طرحها حزب سياسي ما، حاول نزع الصفة الإنسانية عن حياة المهاجرين، وتحدث عنهم بمثل هذا الازدراء الذي جعلنا مع مرور الوقت نعتقد أن شخصًا ما يمكن أن يموت في البحر دون أن نضطر نحن إلى القلق بشأنه كثيراً”، فـ”لقد أطلق علينا البابا فرنسيس صفة عولمة اللامبالاة ويجب أن نعارض ذلك، فلا يمكننا ولا يجب علينا أن نتعود على آلام الآخرين”.

وأكد تشاني أن “كل من ينقذ حياة إنسان، بطل لا ينبغي إعاقته أو معاقبته بشكل أسوأ مما يريد أن يفعل هذا المرسوم الحكومي”، مبيناً أن “خلافي مع هذا الحكم كلي، فهو ليس عاجلاً ولا يتماشى مع التحدي المتمثل باستقبال المهاجرين وإدماجهم في إيطاليا”. واختتم بالقول إنه “يجب ضمان صون حقوق الإنسان وسلامة الفارين من الحرب والاضطهاد”.