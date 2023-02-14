الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في صميم لقاء دبلوماسي إيطالي لوكسمبورغي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، أن أمينها العام، السفير إيتوري فرانشيسكو سيكوي، التقى سفيرة دوقية لوكسمبورغ الكبرى في روما، ميشيل برانشير توماسيني.

وقال بيان لقصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية الإيطالية، الثلاثاء، إن “الاجتماع الودي أعطى استمرارية للحوار الثنائي المثمر مع شريك في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، قادر على لعب دور مهم للتأثير والوساطة في الملفات الرئيسية في قلب جدول الأعمال الأوروبي والدولي”.

وجاء في مذكرة الخارجية، أن “الأزمة الأوكرانية كانت في قلب الحديث، وكذلك نتائج اجتماع المجلس الأوروبي الاستثنائي الأخير والعلاقات الثنائية، وهي موضوعات ظهر حولها تقارب واسع في وجهات النظر والأولويات”.

وذكر البيان، أنه “فيما يتعلق بأوكرانيا، جدد السفيران إدانتهما الحازمة والمقتنعة للعدوان الروسي، وأكدا على أهمية التنسيق بين الشركاء الأوروبيين الأطلسيين لدعم صمود البنية التحتية والشعب الأوكراني”.

وحول الاستجابة الأوروبية لقانون خفض التضخم (IRA) وإصلاح ميثاق الاستقرار والنمو، أبدى “سيكوي وبرانشير توماسيني اقتناعهما بالحاجة إلى صياغة حلول مشتركة وفعالة، تهدف إلى ضمان القدرة التنافسية وحماية الدولة. سوق أوروبية موحدة من خلال الموازنة بين البراغماتية، المرونة والرؤية الإستراتيجية”.