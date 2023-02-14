جينتيلوني: الحؤول دون إفلات روسيا من العقوبات وإلا فستضعف جهودنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ دعا مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني، إلى الحؤول دون إفلات الاتحاد الروسي من العقوبات المفروضة عليه، وإلا فستصاب جهودنا بالضعف.

وأكد المفوض جينتيلوني، خلال لقائه المراسلين الصحافيين قبل اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية (إيكوفين)، المنعقد في بروكسل، الثلاثاء، أنه “نرى اقتصادًا روسيًا متأثرًا بالعقوبات، فقد كان العام الماضي من بين أعضاء مجموعة العشرين الذين يواجهون أكثر الصعوبات في إطار المجموعة، وكذلك هذا العام أيضاً، وفقًا لتقديراتنا”.

وخلص رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق مستدركاً: “لكن في الوقت نفسه، علينا العمل على وضع مقترحات جديدة للعقوبات. وعلينا أن نمنعهم (في الاتحاد الروسي) من التملص منها، لأن من شأن هذا أن يضعف جهودنا”.