اقتصادي إيطالي: توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي أكثر من صحيحة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب خبير اقتصادي إيطالي عن الاقتناع بأن المفوضية الأوروبية إذا نظرت إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي صعوداً، المقدّر له لعام 2023 الارتفاع بنسبة 0.3٪ بينما كان في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي قد وصل إلى 0.8٪، فأعتقد أن هذه التوقعات أكثر من صحيحة، بل أظن حقا أنها يمكن أن تتحسن”.

ولفت الخبير الاقتصادي والأستاذ الفخري لمادة التاريخ الاقتصادي في جامعة لويس بروما، جوزيبي دي تارانتو في حوار مع مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية، الثلاثاء، أن “التوقعات التي تم وضعها بشأن إيطاليا كانت كلها متدنية حتى الآن، من صندوق النقد الدولي إلى توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مروراً بتلك القادمة من مؤسسات اقتصادية ومالية دولية ووطنية أخرى، كانت جميعًا متدنية مقارنة بالاتجاه الفعلي للنمو في بلادنا”.

وأكد دي تارانتو، أنه “كان من المتوقع من بين أمور أخرى أيضاً حدوث تباطؤ في تنفيذ الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود (NRRP)، الأمر الذي لا ينبغي أن يحدث في الواقع”. بل “حظينا أيضًا بالشريحة الأخيرة لاستثمارات الخطة، وفي رأيي، يمكن أن يحدث تباطؤ طفيف وليس ركود بالتأكيد”.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه “من ناحية الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود (NRRP)، عندما يتعلق الأمر بتغيير الخطة، فهذا ليس صحيحًا لأنه لم يتعدّ كونه مجرد تعديل، وذلك لأن التكاليف زادت بسبب المواد الخام، وبالتالي فهي مسألة ضبط لمعايير الخطة”.