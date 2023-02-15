وزير الدفاع الإيطالي: ليس الغرب ولا أوكرانيا من قرر التخلي عن السلام بأوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قال وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتّو إن “جميع الحلفاء” في حلف شمال الأطلسي (الناتو) “وضعوا على الطاولة الحاجة إلى تحقيق السلام”، ولكن “الأمر يتطلب أن يسعى الطرفان” روسيا وأوكرانيا للسلام.

وأضاف كروزيتّو في تصريح للصحفيين الاربعاء، على هامش الاجتماع الوزاري للناتو، “ليس الغرب ولا أوكرانيا من قرر التخلي عن السلام في أوروبا”.

وحسب الوزير الإيطالي، فإن “الحرب في أوكرانيا غيرت وسيلة التعامل مع المستقبل. الإجابة ليس فقط النمو في المجال العسكري، ولكن أيضًا النمو الاقتصادي ولا نمو إذا لم يكن هناك سلاما”.

وكان كروزيتو قد وصف نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف الذي التقاه امس، في تغريدة على منصة (تويتر) بـ”الصديق”، وجدد له خلال اللقاء الثنائي “الدعم الإيطالي الثابت، مع حلفاء وشركاء الناتو والاتحاد الأوروبي، لسلطات أوكرانيا في الدفاع عن شعبها واستقلالها ووحدة أراضيها”.