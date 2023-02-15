تاياني: تبرئة برلسكوني في قضية روبي “نبأ سار”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلن نائب رئيس حزب (فورتسا إيتاليا)، أنطونيو تاياني عن ابتهاجه بأن “العدالة قد تحققت لرجل اعتدي عليه ظلما لأسباب سياسية”، مبيناً أن “القضية مفبركة”، وأن “حزبنا يحتفل”، بنهايتها.

جاء ذلك تعليقاً على الحكم الصادر عن محكمة ميلانو في القضية، التي اتهم برلسكوني فيها بدفع أموال للراقصة المغربية كريمة المحروق الشهيرة باسم “روبي سارقة القلوب”، مقابل “ممارسة الجنس معها”، حين كان يشغل منصب رئيس الوزراء عام 2010، وبينما كانت الفتاة لا تزال قاصراً.

وأشار تاياني، وهو المنسق الوطني للحزب، كيف أن “هذه القضايا تنتهي في كثير من الأحيان كفقاعة صابون”، ووصف تبرئة زعيم (فورتسا إيتاليا) بأنه “خبر رائع”.

وأكد نائب رئيس الوزراء، أن “لا أحد منا شك في براءته، فمجتمع حزبنا بأكمله يحتفل. آمل أن يتمكن برلسكوني من العيش بسلام”. واختتم مبدياً رأيه “بأن نتيجة محاكمة اليوم تبدو لي تأكيدًا على أن كل شيء كان مجرد فبركة، وأن غياب الحقيقة يعني بوضوح أن القضية بأسرها كانت مجرد مسرحية”.