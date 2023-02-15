إيطاليا: لا موقف مناهض لمنظمات الإنقاذ بل فرض احترام القواعد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، إن نص القانون الجديد الخاص بأنشطة الإنقاذ البحري والذي منحه مجلس النواب الثقة أمس، “يثبت القواعد فقط ولا ينطوي على موقف ما ضد المنظمات غير الحكومية، فهناك قواعد يجب احترامها من قبل الجميع”.

وفي تصريحات للصحافيين بخصوص مرسوم القانون الذي يجري التصويت النهائي عليه اليوم في مجلس النواب، أضاف الوزير تاياني، أنه “لا شك في ضرورة الإنقاذ في عرض البحر، لكن نشاط الإغاثة شيء، واستخدام سفن المنظمات الإنسانية كسيارات أجرة شيء آخر، وهو أمر غير جيد على الإطلاق”.

وأردف نائب رئيس الوزراء: “لذلك، فمرحبًا باستقبال وادماج المهاجرين، الأمر الذي نفعله أصلا مع الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في عرض البحر من قبل دوريات الشرطة المالية وهيئة حماية المرافئ، وليس من قبل المنظمات غير الحكومية”.

وأكد وزير الخارجية، أن “الدولة الإيطالية تساعد وتنقذ كل من هم في صعوبات، ونحن نعمل على منع تحول البحر الأبيض المتوسط ​​إلى مقبرة للمهاجرين، كما نسعى إلى توقيع اتفاقيات مع دول المغادرة لمنع تدفقات الهجرة التي يسيطر عليها المهربون”.