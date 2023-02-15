وزير الدفاع الإيطالي: الأشهر القليلة القادمة حاسمة للحرب بأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- رأى وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتّو، أنه فيما يتعلق بالصراع الدائر في أوكرانيا “أعتقد أن الشهرين أو الأشهر الثلاثة القادمة يمكن أن تكون حاسمة، أي قبل حلول فصل الصيف”.

وجاء حديث الوزير في مقابلة الأربعاء من بروكسل مع القناة الإيطالية الخاصة الخامسة ( (Canale 5. وحول ماهية المساعدات العسكرية التي قررها الحلفاء في الناتو، قال كروزيتّو “لقد اهتممت بالإمدادات والمساعدات التي قدمتها إيطاليا، وليس تلك التي تقدمها دول أخرى. فالدولة (أوكرانيا) في حالة حرب وتتعرض للهجوم يوميًا. فهي بالتالي، تحتاج إلى كل شيء وتطلب كل شيء: من البطانيات والملابس والمولدات إلى إمكانية الدفاع عن النفس: من الدبابات إلى البنادق. أوكرانيا تواجه قوة عسكرية عظمى، حتى من وجهة نظر صناعية، وبحاجة إلى من يساعدها، وإلا فإن نتيجة الحرب ستكون حتمية “.