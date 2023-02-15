ألمانيا وإيطاليا تبحثان تعزيز التعاون العسكري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- عقد وزير الدفاع الألماني بيستوريوس اليوم الأربعاء أول لقاء ثنائي له مع نظيره الإيطالي غويدو كروزيتّو، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل.

وفي تغريدة على منصة (تويتر)، نقلت البعثة الدبلوماسية الألمانية عن الوزير وصفه لإيطاليا بـ”الشريك المهم في الاتحاد الأوروبي وفي حلف شمال الأطلسي”.

وأفادت بأن الوزيرين استعرضا أيضا سبل “تعاون أوثق بشأن الأسلحة”.

وكان كروزيتّو قد نوه، في تصريح للصحفيين بعد ختام الاجتماع الوزاري، بأن “السيناريو الدولي الراهن يضع أمام الجميع تحديات صعبة ومعقدة”، فـ”هناك حاجة إلى تحالف قوي ومتماسك، وفي نفس الوقت المزيد من التعاون الثنائي بين الدول الحليفة والشريكة، ليس فقط في المجال العسكري وفي العلاقة بين القوات المسلحة، ولكن أيضًا بالقطاع الصناعي والتكنولوجي”.