نداء أممي لتوفير 5.6 مليار دولار لصالح المتضررين من الحرب بأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ن يويورك- أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومفوضية شؤون اللاجئين نداء مشتركا اليوم الأربعاء لتوفير 5.6 مليار دولار بهدف تخفيف محنة ملايين المتضررين من الحرب في أوكرانيا، التي تدخل عامها الثاني.

وتهدف خطة الاستجابة الإنسانية لأوكرانيا- التي تضم أكثر من 650 شريكا معظمهم من المنظمات الأوكرانية- إلى الحصول على 3.9 مليار دولار للوصول إلى 11.1 مليون شخص بالغذاء والرعاية الصحية والمبالغ النقدية وغيرها من المساعدات المنقذة للحياة، وفقا لبيان صحفي صادر عن الوكالتين الأمميتين، أعاد نشره المكتب الإعلامي للأمم المتحدة.

وتناشد خطة الاستجابة للاجئين الأوكرانيين الحصول على 1.7 مليار دولار.

تشمل الخطة 10 دول مضيفة للاجئين- هي بلغاريا وجمهورية التشيك وإستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا ومولدوفا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا- بمشاركة حوالي 250 شريكا، أكثر من نصفهم شركاء وطنيون.

ستساعد هذه الأموال 4.2 مليون لاجئ ومجتمع أوكراني في البلدان المستضيفة لهم.