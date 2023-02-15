وزير الخارجية الإيطالي إلى نيويورك الأسبوع القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- سيشارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الايطالي، أنطونيو تاياني في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الفترة من 22 إلى 24 شباط/فبراير القادم والتي ستنعقد بمناسبة مرور عام على الغزو الروسي لأوكرانيا.

سيكون تاياني أول عضو في الحكومة اليمينية برئاسة جورجا ميلوني يقوم بزيارة رسمية للولايات المتحدة.

وفي مقابلة مع صحيفة للإيطاليين في الخارج تصدر في نيويورك، قال تاياني “إن وجودي في نيويورك بعد عام واحد من العدوان الروسي على أوكرانيا هو مؤشر واضح على دعم الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة في هذه الأزمة، سواء مع إدانة الجمعية العامة للعدوان الروسي، أو من خلال عمل الأمين العام لصالح اتفاقية تصدير الحبوب من البحر الأسود”.

كما أعاد تاياني، المنسق الوطني لحزب (فورتسا إيتاليا) الدفاع عن زعيم الحزب سيلفيو برلسكوني، اتهم فيها الأخير الرئيس الاوكراني بعدم الرغبة في السلام وتدمير بلاده. وقال “إن موقف الحكومة واضح للغاية بشأن الصراع في أوكرانيا. وبرلسكوني رجل سلام كان دائمًا إلى جانب الغرب وحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة. الحقائق الملموسة تثبت ذلك. لقد صوت (فورتسا إيتاليا) دائمًا بنفس الطريقة. إنها مسألة تنطوي على فهم المسار الذي يجب اتباعه لتحقيق سلام عادل يضمن استقلال أوكرانيا”.