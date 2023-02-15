وزير الخارجية الإيطالي: سنجعل منطقة المتوسط مركزا لإمدادات الطاقة لأوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعاد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الايطالي، أنطونيو تاياني التأكيد على أن سلطات بلاده تسعى إلى “تعزيز دورها كمركز للطاقة في أوروبا في المستقبل القريب”.

وأشار، في مقابلة الأربعاء مع صحيفة للإيطاليين في الخارج تصدر في نيويورك، إلى أن الهدف هو “من أجل أمن إيطاليا الطاقة والاتحاد الأوروبي ككل ولتحقيق الاستقلال عن الإمدادات الروسية بحلول عام 2024، وتنويع مصادر الإمداد وتعزيز البنية التحتية الحالية”.

وقال رئيس الدبلوماسية الإيطالية إنه “بفضل موقعنا الجغرافي، والصداقة التقليدية التي نفتخر بها مع دول البحر الأبيض المتوسط ​​وتميّز شركاتنا، برز عمل هذه الحكومة لإعادة البحر الأبيض المتوسط ​​إلى مركز رقعة الشطرنج الأوروبية للطاقة”.