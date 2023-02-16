بوريل يشارك في مؤتمر ميونيخ للأمن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت المفوضية أن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل سيشارك في فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن، المقرر في الفترة من 17 إلى 19 شباط/فبراير الجاري.

وسيلقي بوريل مقدمة رئيسية يوم الاحد، كما يشارك في حلقة نقاش حول الأمن الأوروبي، إلى جانب رئيسي الوزراء الإستوني كاجا كالاس والسويدي أولف كريسترسون.

ونوه الجهاز التنفيذي الأوروبي في مذكرة بهذا الصدد، بأن المؤتمر، و”بعد مرور ما يقرب من عام على شن روسيا حربها العدوانية على أوكرانيا، يعد فرصة للنقاش مع صانعي القرار الرئيسيين في العالم حول كيفية مواصلة دعم أوكرانيا، معالجة التأثير العالمي للحرب وتعزيز التحالفات لوقفها والدفاع عن النظام الدولي القائم على القواعد”.

وعلى هامش المؤتمر، سيعقد بوريل عددًا من الاجتماعات الثنائية مع نظرائه من جميع أنحاء العالم. كما سيمثل الاتحاد الأوروبي في اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، دعت إليه اليابان الرئيس الدوري للمجموعة.