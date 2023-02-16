وزير إيطالي: أوكرانيا طلبت معدات حماية من الاشعاعات النووية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أعلن وزير الدفاع في الحكومة الإيطالية، غويدو كروزيتّو أن أوكرانيا تقدمت بطلبات من بينها معدات للحماية من الاشعاعات النووية والهجمات البيولوجية.

وقال الوزير، خلال جلسة استماع مشتركة الخميس أمام لجنتي الدفاع والشؤون الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ “لقد أقررنا مرسوم المساعدة السادس لأوكرانيا ووصلتنا طلبات محددة للغاية في الأيام الأخيرة. هناك دائمًا حديث عن الأسلحة، ولكن وصلت طلبات الحصول على معدات الحماية من الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية (Nbc)، وهذا خبر أقل إثارة لفضول الإعلام مقارنة بالدبابات”.

وأضاف “من المحتمل أن نمنحهم إياها، إلى جانب المساعدة المدنية والمولدات الكهربائية والبطانيات”.