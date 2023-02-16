ميتسولا: إيطاليا في قلب جميع القرارات المتخذة أوروبياً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، إن “إيطاليا في قلب جميع القرارات المتخذة في محافل الاتحاد الأوروبي”، وحثتها على “التمسك بانتمائها الأوروبي، وتبقى قوة بناءّة”.

جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) الإيطالية عشية زيارتها الرسمية للبلاد، التي من المقرر أن تلتقي خلالها رئيس الجمهورية سيرجو ماتّاريلا، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، وللمرة الأولى رئيسي مجلسي النواب الشيوخ لورينتزو فونتانا وإينياتسيو لاروسا.

وقالت ميتسولا: “نحن نعيش فترة من عدم اليقين، وأريد أن أوضح للمواطنين الإيطاليين أنني أتفهم مخاوفهم من ناحية ارتفاع أسعار الفواتير وتأثير اللوائح الأوروبية الجديدة على بعض القطاعات الصناعية”، مؤكدة القول، إن: “برلمان الاتحاد الأوروبي إلى جانبهم”.

وأضافت المسؤولة الأوروبية، أن الأمر يتعلق بـ”زيارة تم التخطيط لها منذ بعض الوقت. أردت المشاركة بافتتاح الحدث المخصص لإحياء ذكرى سلفي ديفيد ساسولي”، مبينةً أنها “المرة الأولى التي أزور البلاد فيها بصفة رسمية منذ تغيير الحكومة، وسوف التقي رئيس بلدية روما روبرتو غوالتييري أيضاً”.

وتابعت السياسية المالطية: “لقد تعرفنا على بعضنا (مع غوالتييري) منذ أيام برلمان الاتحاد الأوروبي، وأنا أقدر ما يفعله في روما”، كما أنه “ساعدنا في جمع مولدات الطاقة الكهربائية لأجل كييف”. واختتمت مؤكدة أن “لرؤساء البلديات دور مهم للغاية”، وأنه “ليس هناك تأثير للألوان السياسية في زياراتي المؤسساتية”.