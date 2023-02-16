وزير الدفاع الإيطالي: من الصعب بلوغ نسبة 2% للإنفاق العسكري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتّو أنه من الصعب بلوغ هدف تخصيص نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري، الذي وضعه حلف شمال الأطلسي (الناتو) لدوله الأعضاء، حيث لا يتجاوز حجم الانفاق الإيطالي اليوم نسبة 1.38%.

وقال الوزير، خلال إحاطة للجنتي الدفاع والشؤون الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ الخميس “لم أتخذ أنا قرار تخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي، بل يعود القرار إلى (قمة الناتو) عام 2014 ودعمته جميع الحكومات الإيطالية المتلاحقة منذ ذلك الحين”.

وأضاف “كنت الوحيد الذي قال في الاجتماع الوزاري للناتو أمس إن 2% هدف صعب التحقيق في ظل الظروف المالية الحالية. نحن الآن عند نسبة 1.38%، ولذلك تقدمت باقتراح فصل نفقات الدفاع عن قيود الميزانية، وإلا فإننا سنكون ضمن الوحيدين الذين لم يصلوا إلى هدف 2%، بينما يتحدث الآخرون بالفعل عن 3% أو 4%”.

وأشار كروزيتّو إلى أن الناتو “ليس من دعاة الحروب”، ولكن “هناك تصور بانعدام الأمن في العالم والسيناريو الدولي معقّد. ليس فقط بالنسبة لأوكرانيا، فأنا قلق بشأن الجبهة الجنوبية حيث ينمو الإرهاب: القضية الرئيسية في السنوات القادمة ستكون أفريقيا “.