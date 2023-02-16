تاياني: بوسع الصين اقناع روسيا بمفاوضات سلام مع أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني أن بوسع الصين أن تلعب “دورًا مهمًا” بشأن الحرب في أوكرانيا من خلال “إقناع الاتحاد الروسي بالجلوس إلى طاولة سلام”.

وقال تاياني للصحفيين الخميس بمقر وزارة الخارجية في روما، هذا “ما سأتحدث عنه هذا المساء في الاجتماع” مع مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني (وزير الخارجية السابق) وانغ يي، الذي يزور روما قادما من باريس.

ورأى رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن “الصين يجب أن تقنع روسيا باحترام القانون الدولي”.

وشدد تاياني على أن الهجمات التي يشنها الاتحاد الروسي “ضد السكان المدنيين غير مقبولة”، ما يعني أنها “رغبة في ضرب شعب أكثر من سياسة أو حكومة بلد ما”، متحدثا عن “ضرورة مطلقة للوصول لمرحلة سلام”، وقال “لكن هذا لا يمكن أن يعني استسلام أوكرانيا”.