سالفيني: حظر انتاج السيارات العاملة بالبنزين عام 2035 “هدية للصين”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-وصف نائب رئيس الوزراء، وزير البنى التحتية الإيطالي، ماتيو سالفيني مصادقة البرلمان الأوروبي النهائية الثلاثاء الماضي على حظر بيع السيارات بمحركات الاحتراق الداخلي (العاملة بالبنزين والديزل) في عام 2035 بـ” الأصولية الأيديولوجية وبمثابة انتحار (للصناعة الأوروبية) وهدية للصين”.

وقال سالفيني، خلال مساءلة بمجلس الشيوخ الخميس الخميس “الجميع يهتم بجودة الهواء والماء ونظافة البيئة”، لكن “هذا لا يعني تسريح ملايين العمال وإغلاق آلاف الشركات وانتحار لإيطاليا وأوروبا وهدية للعملاق الصيني. انظروا فقط إلى بيانات المبيعات”.

وكان وزير الخارجية، القيادي في حزب (فورتسا إيتاليا)، أنطونيو تاياني قد انتقد هو الآخر القرار.

وينتمي (فورتسا إيتاليا)، الذي أسسه سيلفيو برلسكوني، إلى مجموعة حزب الشعب الأوروبي التي لم تصوت لصالح القرار في البرلمان الأوروبي.