نائب وزير الخارجية الإيطالي يستقبل وزيرة التعاون الدولي المصرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- استقبل نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الإيطالية، إدموندو تشيريللي اليوم الخميس وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط.

وكتبت وزارة الخارجية الإيطالية في تغريدة على (تويتر)، في أعقاب الاجتماع بالعاصمة روما، “تم تأكيد الإرادة لمواصلة العمل مع مصر في القضايا ذات الاهتمام المشترك والتنمية الاقتصادية ذات المنفعة المشتركة في منطقة البحر المتوسط، بعد زيارة الوزير أنطونيو تاياني للقاهرة”.

وتأتي زيارة الوزيرة المصرية للعاصمة الإيطالية في إطار مشاركتها في الدورة الـ46 لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الايفاد).