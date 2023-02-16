غوتيريش يطلق نداء إنسانيا لمساعدة متضرري الزلزال بتركيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- أطلقت الأمم المتحدة نداء إنسانيا بقيمة مليار دولار لمساعدة المتضررين من الزلزال المدمر في تركيا، الذي يعد أعنف زلزال يضرب البلاد منذ أكثر من قرن. وكانت المنظمة الأممية قد أطلقت قبل يومين نداء آخر لإغاثة المتضررين في سورية.

وفي بيان صحفي، قال الأمين العام أنطونيو غوتيريش إن النداء، الذي يغطي الاحتياجات الإنسانية لمدة 3 أشهر، سيساعد 5.2 مليون شخص ويسمح لوكالات الإغاثة بتوسيع نطاق الدعم الحيوي، بشكل عاجل، للجهود التي تقودها الحكومة في عدد من المجالات منها الأمن الغذائي والحماية والتعليم وتوفير الماء والمأوى، حسبما أفاد المكتب الإعلامي للأمم المتحدة

ونوه غوتيريش بأن تركيا تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم، وقد أظهرت سخاء هائلا لجيرانها السوريين عبر السنين.

وقال إن الوقت قد حان لأن يدعم العالم شعب تركيا، مثلما وقف هذا الشعب متضامنا مع الآخرين المحتاجين للمساعدة.

واختتم غوتيريش بيانه بالقول إن الاحتياجات هائلة والناس يعانون، وشدد على ضرورة عدم إضافة الوقت. وحث المجتمع الدولي على توفير التمويل الكامل لجهود الاستجابة لواحدة من أكبر الكوارث الطبيعية في العصر الحالي.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أعلن في الرابع عشر من الشهر الجاري إطلاق نداء إنساني بقيمة 397 مليون دولار لمساعدة المتضررين من الزلزال في سورية، وسيغطي النداء الاحتياجات الإنسانية لمدة 3 أشهر.