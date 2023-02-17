تاياني: طلبت من وانغ الضغط على روسيا لأجل السلام في أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني: “لقد طلبت من رئيس الدبلوماسية الصينية (السابق) أن يبذل كل الجهد الذي تمتلكه دولة كبيرة مثل الصين تجاه روسيا، لكي تجلس موسكو على طاولة السلام لإنهاء الحرب المستمرة منذ عام”.

وأضاف الوزير تاياني في تصريحات إذاعية الجمعة، بشأن لقائه مساء أمس مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني (وزير الخارجية السابق) وانغ يي، أن هذا الأخير “لفظ كلمات عديدة عن السلام”، خلال الاجتماع، والذي قال له إن “الرئيس الصيني شي جين بينغ سيلقي كلمة سلام بمناسبة العام الأول على نشوب الحرب”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية، معرباً عن “الأمل بأن تمارس الصين ضغطا حقيقيا على روسيا، لأن بكين لها تأثير كبير على موسكو”.