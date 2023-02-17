منظمة الصحة العالمية: انخفاض ملحوظ لإصابات ووفيات كوفيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

جنيف ـ تحدثت منظمة الصحة العالمية عن تراجع ملحوظ في حالات الإصابة بوباء كوفيد 19 في أرجاء العالم، وانخفاض الوفيات إلى النصف في الأيام الـ28 من 16 كانون الثاني/يناير إلى 12 شباط/فبراير الجاري.

ووفقًا للتحديث الذي تصدره المنظمة العالمية أسبوعياً، فقد “تم على الصعيد العالمي، تسجيل أكثر من 6.7 مليون إصابة جديدة وما يزيد عن 64 ألف حالة وفاة، أي ما يعادل انخفاضا بنسبة 92٪ و47٪ على التوالي مقارنة بالأيام الـ28 السابقة لها”، مبيناً أنه “منذ بدء انتشار الوباء حتى 12 شباط/فبراير، هناك أكثر من 755 مليون حالة إصابة مؤكدة وأكثر من 6.8 مليون حالة وفاة”.

وأكدت منظمة الصحة أن “المعطيات الحالية لا تنقل العدد الحقيقي لحالات العدوى أو الإصابات المكررة بفيروس سارس ـ كوف ـ 2″، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض أعداد تحاليل الكشف والتأخير في الإبلاغ عنها في بلدان عديدة”.

وذكرت المنظمة الأممية، أن “البيانات المقدمة قد تكون غير كاملة، وبالتالي يجب تفسيرها بحذر”، كما أشارت الوكالة التي تقوم الآن برصد التغيرات في الاتجاهات الوبائية، بإجراء مقارنات على فترات مدتها 28 يوماً، إلى أن “هذا يسهم بالحفاظ على التأخير في الإبلاغ، تخفيف التقلبات الأسبوعية في عدد الإصابات، وتقديم صورة أوضح لمكان تسارع أو تباطؤ الوباء”.

وأشارت منظمة الصحة، إلى أن “حالات الإصابة الجديدة قد انخفضت إقليمياً أو ظلت مستقرة خلال الـ28 يومًا الماضية في جميع المناطق الخاضعة لرصدنا”، أي “بنسبة 96٪ في غرب المحيط الهادئ، 59٪ جنوب شرق آسيا، 52٪ أوروبا، 46٪ الأمريكتين، 23٪ إفريقيا و2٪ شرق المتوسط”.

وبالمقابل، “انخفضت الوفيات الجديدة أو ظلت مستقرة في أربع مناطق، بنسبة 60٪ جنوب شرق آسيا، 58٪ غرب المحيط الهادئ، 50٪ أوروبا و1٪ في الأمريكتين”، بينما “زادت في منطقتي إفريقيا بنسبة 22٪ وشرق المتوسط بـ33٪”. واختتمت المنظمة بالقول، إنه “بالنسبة لإيطاليا، مرة أخرى في آخر 28 يومًا، سجلت انخفاضاً بنسبة 69٪ في الإصابات و50٪ في الوفيات”.