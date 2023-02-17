إيطاليا: واضحون في الرغبة بالسلام في أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، إن “موقفنا واضح جدا” فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا.

وأضاف الوزير تاياني في تصريحات إذاعية، الجمعة، أن “إيطاليا تريد السلام، لكن السلام لا يمكن أن يكون مقترناً بهزيمة أوكرانيا”. وأكد: “إننا نريد استقلال هذا البلد، وهو ما كرر (رئيس حزب فورتسا إيتاليا سيلفيو) برلسكوني قوله دائماً أيضاً، معرباً عن معارضته لغزو أوكرانيا”.

وذكر رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن بلاده “لم تتسرع بإرسال أسلحة إلى أوكرانيا، لكنها سارعت بإيصال المساعدات. لقد قمنا بإرسال 100 طن من المواد الكهربائية، للسماح للسكان بمواجهة الشتاء”. واختتم بالقول: “لقد ساعدنا السكان بشتى الطرق”.