وانغ لتاياني: تكثيف التعاون الاستراتيجي بين إيطاليا والصين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بكين ـ نقل رئيس الدبلوماسية الصينية وانغ يي لوزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الذي التقاه مساء أمس في قصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية الإيطالية، استعداد بلاده لتعميق التعاون الاستراتيجي مع إيطاليا بغية الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن مصدر دبلوماسي صيني رفيع، أن “وانغ أوضح أن الصين تولي أهمية كبيرة للعلاقات مع إيطاليا”، وأنه “في أول زيارة له إلى أوروبا هذا العام، بعد أن وصل إلى إيطاليا قادما من فرنسا، سيواصل وانغ جولته في المجر وروسيا، ويلقي كلمة في الدورة الصينية لمؤتمر ميونخ للأمن التاسع والخمسين”.

وفي إشارة إلى أن “الصين تمكنت من السيطرة على جائحة كوفيد -19، مما يضمن انتعاشًا اقتصاديًا قويًا”، دعا وانغ إلى “الاستئناف السريع للتجارة والتعاون مع إيطاليا بمختلف المجالات، ثم شدد كبير الدبلوماسيين الصينيين على أهمية اتفاقية طريق الحرير الجديدة التي وقعتها إيطاليا في روما في عام 2019 خلال زيارة الرئيس شي جين بينغ، وهي اتفاقية رفعت العلاقات الثنائية مستوى عالٍ جدًا وفقًا لوانغ”.

ثم تحدث وانغ عن “التعاون المحتمل في القطاعات الرقمية والاقتصاد الأخضر”، وأعرب عن “أمله بتحقيق مزيد من النتائج الإيجابية في العلاقات بين الصين وإيطاليا”. وأبدى “استعداد بكين لاستيراد مزيد من المنتجات عالية الجودة من إيطاليا، وتقديم الدعم للشركات الإيطالية التي تنوي زيادة حضورها في السوق الصينية”، وهي “تأمل أن تطور إيطاليا أعمالًا شفافة وغير تمييزية تجاه الشركات الصينية”.