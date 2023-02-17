فون دير لاين: يجب خضوع النظام العالمي للقانون لا للحق بالسلطة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن “النظام العالمي يجب أن يخضع لحكم القانون وليس للحق في السلطة”.

وكتبت فون دير لاين في تغريدة على مدونة (تويتر) الجمعة، إن “قرابة سنة قد مرّت منذ أن شنت روسيا حربا إمبريالية على قارتنا”، مؤكدةً أن “في مؤتمر ميونيخ للأمن، نجدد التزامنا بنظام عالمي تحكمه سيادة القانون وليس الحق في السلطة”.

وخلصت المسؤولة الأوروبية الى القول، إنها تتطلع إلى “تبادل المحادثات والاجتماعات خلال اليومين المقبلين”.

وكان الجهاز التنفيذي الأوروبي قد نوه في مذكرة أمس، بأن مؤتمر ميونيخ، “يُعدّ فرصة للنقاش مع صانعي القرار الرئيسيين في العالم حول كيفية مواصلة دعم أوكرانيا، معالجة التأثير العالمي للحرب، تعزيز التحالفات لوقفها والدفاع عن النظام الدولي القائم على القواعد”.