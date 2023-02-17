إيطاليا: لا هوادة في تدفقات الهجرة على جزيرة لامبيدوزا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ قالت مصادر أمنية إيطالية إن لا هوادة في تدفقات الهجرة المستمرة نحو جزيرة لامبيدوزا الصقلية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن “سواحل كبرى جزر الأرخبيل الصقلّي سجلت 34 عملية رسوّ لقوارب هجرة في الساعات الـ24 الأخيرة، مع وصول أكثر من 1400 شخص، ثمانية منها تمت بدءاً من منتصف الليل، شملت قوارب صغيرة اعترضتها دوريات هيئة حماية الموانئ وقوات الشرطة المالية”.

وذكرت المصادر الأمنية أن “أول دفعة وصلت إلى الجزيرة، كانت عند الساعة الرابعة صباحاً تقريباً، وضمّت 39 مهاجراً، بينهم امرأتان، اعتُرضت من قبل خفر السواحل الذين اقتادوا بعد فترة وجيزة 32 شخصًا آخرين إلى رصيف فافالورو، بينهم 3 نساء وقاصر واحد”، في حين “تعقب قارب دورية قوات الشرطة المالية 39 مهاجراً، بينهم 11 امرأة و4 قاصرين، شمال شرق منطقة كابو بونينتي (أقصى غرب لامبيدوزا)”.

إلى جانب ذلك، “كان على متن أربع قوارب أخرى وعلى التوالي، 49 مهاجراً، بينهم 11 امرأة و5 قاصرين، 36 شخصاً بينهم 9 نساء وقاصرين، 44 (7 نساء وقاصران)، فضلا عن مجموعة من 42 مهاجراً بينهم 3 نساء”.

وأشارت المصادر إلى أنه “بعد إجراء فرز طبي أولي للمهاجرين على رصيف فافالورو، تم نقل الجميع إلى المنطقة الساخنة في منطقة إمبرياكولا، التي تكاد تنهار الآن بعد موجة الوافدين التي شهدتها الساعات القليلة الماضية”، مبينةً أن “المبنى الذي يمكنه أن يستوعب حوالي 400 شخص، هناك أكثر من 2200 ضيف حالياً”.