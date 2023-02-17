حاكم مقاطعة لاتسيو يدعو لتعويض الوقت الضائع للبدء بأعمال سنة اليوبيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ وعد الرئيس الجديد لمقاطعة لاتسيو (وسط) فرانشيسكو روكّا، بـ”بتعويض الوقت الضائع في مجال التحضيرات للاحتفال بيوبيل الكنيسة الكاثوليكية لعام 2025، وسنحرص على أن يكون مناسبة شعارها الغنى المنتشر على نطاق واسع وليس على الصعيد الروحي فقط”.

وقال روكّا في تصريحات لنشرة أخبار (تي جي كوم 24) الجمعة، إنه “مع حلول سنة اليوبيل، يُقدر وصول 30 مليون حاج إلى العاصمة روما”، لذلك “لا يمكن تبرير التأخير في الإعدادات لهذا الحدث”، فـ”إننا بحاجة إلى عمل كبير لتسهيل تنقلات السواح”.

وأكد الرئيس السابق لهيئة الصليب الأحمر الإيطالي، أنه “إلى جانب رئيس البلدية ورئاسة مجلس الوزراء، سيتم العمل أيضًا لضمان أن يكون معرض إكسبو 2030″، الذي ترشحت العاصمة لاستضافته، “قوة دافعة للمنطقة بأكملها وليس فقط لروما”، التي “يجب أن تعمل كقاطرة لسحب المنطقة بأسرها”.