مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي يستعرض الاثنين الأوضاع بأوكرانيا وأفغانستان وإيران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- من المقرر أن يناقش مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي يوم الاثنين القادم الأوضاع في أوكرانيا وأفغانستان وإيران، حسبما أفاد المجلس الأوروبي.

وسيترأس اجتماع رؤساء الدبلوماسية الأوروبيين، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، حيث سيتبادلون وجهات النظر حول “العدوان الروسي على أوكرانيا”، يسبق ذلك تبادل غير رسمي مع وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا.

وسيناقش المجلس بعد ذلك أفغانستان ويتبادل الآراء بشكل غير رسمي حول هذه المسألة مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أمينة محمد التي ستنضم إلى الوزراء عبر تقنية الفيديو. ويلي ذلك تبادل لوجهات النظر حول دبلوماسية المناخ والطاقة، ويتم إطلاع الوزراء على الشؤون الجارية، لا سيما الوضع في إيران.

وسيلتقي وزراء الخارجية خلال غداء عمل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتكامل الأوروبي لمولدوفا نيكو بوبيسكو.

وكانت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة قد زارت مؤخرا أفغانستان وعقدت مؤتمرا صحفيا في أعقاب عودتها من كابول: