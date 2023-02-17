حزب الشعب الأوروبي يلغي المشاركة في حدث بمدينة نابولي بعد كلمات برلسكوني عن زيلينسكي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-روما- أعلن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الأوروبي، الألماني مانفريد ويبر إلغاء المشاركة في ندوة كانت مقررة في مدينة نابولي احتجاجا على تصريحات لسيلفيو برلسكوني عن الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وينتمي برلمانيو حزب برلسكوني (فورتسا إيتاليا) إلى كتلة حزب الشعب في الجهاز التشريعي الأوروبي.

وكتب البافاري ويبر (الحزب المسيحي الاجتماعي) عبر منصة (تويتر) للتواصل الاجتماعي “بعد تصريحات سيلفيو برلسكوني بشأن أوكرانيا، قررنا إلغاء حلقاتنا الدراسية في نابولي”، التي كانت مقررة في حزيران/يونيو المقبل، مشددا على أن “دعم أوكرانيا ليس اختياريا”.

وأكد زعيم حزب الشعب الأوروبي أن أنطونيو تاياني، وزير الخارجية والمنسق الوطني لحزب برلسكوني، ونواب الحزب في الكتلة بالبرلمان الأوروبي “يحظون بدعمنا الكامل”. وقال “سنواصل التعاون مع الحكومة الإيطالية في قضايا الاتحاد الأوروبي”.

وكانت مدينة نابلولي قد استضافت العام الماضي ندوة نظمها (فورتسا إيتاليا) خاطبها قادة حزب الشعب الأوروبي، بمن فيهم ويبر.