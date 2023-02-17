مسؤول بالحزب الشيوعي الصيني: وثيقة الحزام والطريق مع إيطاليا ارتقت بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بكين-روما- شدد مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي على أن توقيع الوثيقة الخاصة بالبناء المشترك للحزام والطريق بين بكين وروما “رفع بشكل كبير المستوى الإستراتيجي للعلاقات الثنائية”، حسبما نقلت عنه وكالة الانباء الرسمية (شينخوا) خلال اجتماعه في روما مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني.

ووقعت الصين وإيطاليا في روما عام 2019 مذكرة تفاهم بشأن مبادرة (الحزام والطريق) وذلك خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ. ولكن رئيسة الوزراء الحالية جورجا ميلوني لم تبد حماسة بشأنها وقالت في تصريحات سابقة “إذا وجدت نفسي مضطرة للتوقيع على تجديد تلك المذكرة صباح الغد، سيصعب علي الحصول على مبررات سياسية”.

وأفادت (شينخوا) بأن وانغ (وزير الخارجية السابق) ذكر أن “الصين تولي اهتماما كبيرا بالعلاقات الصينية-الإيطالية، وأن طريق الحرير القديم ربط بين الشعبين”، كما رأى “إن الجانبين يمكنهما الاستفادة من إمكانات التعاون في القطاعين الأخضر والرقمي، وفي أسواق الأطراف الثالثة، والدفع من أجل تحقيق نتائج أكثر إيجابية في العلاقات بين الصين وإيطاليا والتي تعتبر أصولا إيجابية”.

وحسب بيانات لوزارة الخارجية في بكين، ظلت الصين حتى تشرين الأول/أكتوبر 2022 أكبر شريك تجاري لإيطاليا في آسيا، فيما ظلت إيطاليا رابع أكبر شريك تجاري للصين في الاتحاد الأوروبي.

كما أجرى وانغ وتاياني “تبادلا معمقا لوجهات النظر حول القضية الأوكرانية. وأكد وانغ أن الصين ملتزمة دائما بتعزيز محادثات السلام بشأن هذه القضية”.