تاياني ينتقد إلغاء حزب الشعب الأوروبي لمؤتمر بمدينة نابولي حول أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال وزير الخارجية الإيطالي، المنسق الوطني لحزب (فورتسا إيتاليا) أنطونيو تاياني أنه لا يتفق مع قرار زعيم كتلة حزب الشعب الأوروبي، الألماني مانفريد ويبر بإلغاء اجتماع بمدينة نابولي لقادة الكتلة (المجموعة البرلمانية الأكبر في البرلمان الأوروبي) حول أوكرانيا في شهر حزيران/يونيو.

وكان ويبر قد أعلن القرار في تغريدة على منصة (تويتر) بسبب تصريحات سيلفيو برلسكوني عن الرئيس الاوكراني.

وقال تاياني في تصريح صحفي مساء الجمعة “برلسكوني هو فورتسا إيتاليا وفورتسا إيتاليا هو برلسكوني” مؤسس وزعيم الحزب الذي ينتمي لكتلة الشعب الأوروبي منذ 25 عاما. وأضاف “لذلك لا أوافق على قرار تأجيل اجتماع نابولي. أيضًا لأن برلسكوني وفورتسا إيتاليا صوتوا على الدوام مع حزب الشعب الأوروبي بشأن أوكرانيا، كما يتضح من أعمال البرلمان الأوروبي”.

وحسب مصادر برلمانية أوروبية، فإنه كان من المقرر أن يشارك برلسكوني في اجتماع نابولي جنبا إلى جنب مع قياديين في الشعب الأوروبي، من بينهم رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين ورئيسة الجهاز التشريعي الأوروبي روبرتا ميتسولا.