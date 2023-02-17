غوتيريش: حاجة عاجلة لإرادة سياسية لكسر الجمود السياسي طويل الأمد بليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن “المطلوب بشكل عاجل الآن هو الإرادة السياسية لكسر الجمود السياسي طويل الأمد في ليبيا ولتحقيق التقدم على عدة أصعدة”، من بينها “الحاجة لتحقيق تقدم على مسار الانتخابات”.

جاء ذلك في كلمته في أديس أبابا أمام لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا، حسبما أفاد المكتب الإعلامي للأمم المتحدة.

وقال إن “الأمم المتحدة ليس لديها أجندة أو هدف بشأن ليبيا إلا ضمان حق الشعب الليبي في العيش بسلام، والتصويت في انتخابات نزيهة ومشاركة ثمار رخاء بلدهم” وهذا الهدف هو “أولوية لكل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي” مؤكدا قناعته بـ”إمكانية تحقيقه”.

وأشار إلى أنه “قبل أكثر من عام بقليل، في كانون الأول/ديسمبر 2021، كانت ليبيا قريبة للغاية من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تاريخية، ولكن الخلافات القانونية وغيرها من تحديات دفعت إلى إلغائها”، مما أدى إلى “تدهور الأمن الاقتصادي وزعزعة الاستقرار السياسي، وهدد بتجدد الصراع وخطر التقسيم”.