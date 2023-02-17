برلسكوني: ينتقدون رغبتي في السلام، بينما نحن على شفا حرب نووية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دافع رئيس الوزراء الايطالي الأسبق، زعيم حزب (فورتسا إيتاليا)، سيلفيو برلسكوني، عن تصريحاته الأخيرة حول الحرب الروسية تضمنت انتقادات قوية للرئيس فولوديمير زيلينسكي أثارت جدلا في روما وتردد صداها في مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وقال برلسكوني، في تصريح بثه حزبه على وسائل التواصل الاجتماعي مساء الجمعة، “بينما يقترب العالم من حرب نووية بين روسيا ودول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أتعرض للانتقاد لأنني أطالب، جنبًا إلى جنب مع دعم أوكرانيا الذي طالما صوت الحزب لصالحه، بفتح طاولة حوار على الفور للتوصل إلى السلام” بين الكرملين وكييف.

وأضاف “هذا واجب على حزب مثل الشعب الأوروبي، وأعتقد أنه لم يعد من الممكن تأجيل هذه المسألة وأطالب بوضعها على الفور على جدول أعمال اجتماعات الحزب”.