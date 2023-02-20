تاياني: سنقيّم الخطة الصينية للسلام بين أوكرانيا وروسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني عن الامل بأن تسير الخطة الصينية للسلام بين روسيا وأوكرانيا على المسار “الصحيح”، في إشارة لحديث مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني (وزير الخارجية السابق)، وأنغ يي نهاية الأسبوع الماضي في مؤتمر ميونخ عن إعلان مرتقب لموقف بكين إزاء التسوية.

وقال تاياني للصحفيين اليوم الاثنين، على هامش أعمال مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في بروكسل “ننتظر معرفة النقاط الـ 12 لمشروع السلام لجمهورية الصين الشعبية: سنقيمه ونأمل أن يسير في الاتجاه الصحيح وأن تحرك الصين في اتجاه دفع الاتحاد الروسي لوقف العدوان والجلوس إلى طاولة السلام”.

وكان تاياني قد التقى الأسبوع الماضي في روما المسؤول الصيني في إطار جولة أوروبية للأخير.