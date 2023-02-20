تاياني: وضع تونس المعقد أمام مجلس الشؤون الخارجية المقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- وصف نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني الوضع في تونس بـ”المعقد”، في إشارة إلى الوضع السياسي المتأزم هناك وتداعياته على تدفقات المهاجرين من البلد بشمال افريقيا الأقرب لحدود إيطاليا الجنوبية.

وقال تاياني للصحفيين، على هامش مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي المنعقد الاثنين في بروكسل، “هناك وضع معقد للغاية في تونس. ستكون القضية التونسية بالتأكيد نقطة أساسية لمجلس الشؤون الخارجية المقبل”.

وأردف رئيس الدبلوماسية الإيطالية “سنطرح المشكلة أيضًا في مجلس العدل والشؤون الداخلية، لأن الوضع التونسي يخاطر بأن يصبح مقلقًا بشكل متزايد وأيضًا من ناحية تدفقات الهجرة المتصاعدة باستمرار. لا يمكن أن تكون هذه مشكلة إيطالية فقط، يجب أن تكون أوروبية”. وأعلن تاياني أنه أثار “سياسيا” مسألة تونس خلال الاجتماع مع نظرائه الأوروبيين “حتى تعرف كل الدول أن هناك حالة طارئة”. وأردف “ثم تحدثت مع الممثل السامي جوزيب بوريل بالتفصيل وسأعاود الاتصال به غدًا لمعرفة ما يمكن عمله وما يمكن للخدمات الخارجية للاتحاد الأوروبي القيام به”.

وقال “نحن نراقب ما يحدث خطوة بخطوة، لأن هناك حاجة إلى تحرك أوروبي. أظهر بوريل استعداده للنقاش ولإيجاد حلول وحتى الذهاب إلى تونس ليرى ما يمكن فعله لوقف تدفقات الهجرة هذه والتي تشكل مصدر قلق كبير لإيطاليا”.