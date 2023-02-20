تاياني: سنعرض أمام الجمعية العامة الأممية وثيقة تضامن مع أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- تحدث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني عن “وثيقة تضامن مع أوكرانيا” سيتم عرضها للتصويت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تزامنا مع مرور عام على غزو روسيا لأوكرانيا.

وقال تاياني للصحفيين، على هامش اجتماعات مجلس الشؤون الخارجية الاثنين في بروكسل، “في جمعية الأمم المتحدة، سنقدم وثيقة، بدفع من الدول الغربية، ستكون رسالة تضامن مهمة مع أوكرانيا وتهدف إلى السلام”.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية “نعمل على جمع التوقيعات وإكمال النص: ستكون رسالة سيتم اقرارها في المقر المرموق للأمم المتحدة. إنه صوت سيعلو في نيويورك في ذكرى الغزو الروسي”.